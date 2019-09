I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti questa notte intorno alle ore 4.10 sulla via di Riola a Santomoro, per un incidente stradale. Una vettura per cause in corso di accertamento ha sbandato ed ha urtato la colonnina del gas metano, tranciando il tubo di alimentazione dei contatori di una civile abitazione. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'intervento. Sul posto personale sanitario del 118.

