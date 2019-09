Incidente mortale questa mattina, intorno alle ore 7.30, sulla Sp di Montemassi, in località Braccagni, al confine tra i comuni di Grosseto e Roccastrada. Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Una donna è morta a seguito dell'incidente, mentre l'altra è stata affidata al 118. Al momento non sono chiare le sue condizioni di salute. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto ance i carabinieri.

