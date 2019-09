Calci e pugni all’interno di un locale pubblico, due feriti con delle forbici: 5 arresti

I carabinieri di Montecatini Terme, questa notte, hanno tratto in arresto per rissa aggravata cinque persone di cui quattro cittadini extracomunitari e un cittadino italiano ma di origini egiziane, di età compresa fra i 18 e i 23 anni, tutti residenti a Montecatini Terme.

In particolare, nella tarda serata di ieri, all’interno della Gelateria Desideri sita a Montecatini in Viale Verdi, è scoppiata per futili motivi una violenta rissa fra due gruppi di giovani, da un lato tre cittadini albanesi e dall’altro un cittadino egiziano e uno italiano ma di origini egiziane. Due dei giovani coinvolti sono rimasti feriti con delle forbici al volto e ad una mano.

Sul posto, in considerazione della gravità dell’evento e del numero delle persone coinvolte, intervenivano immediatamente ben sei pattuglie della Compagnia Carabinieri di Montecatini, coadiuvati nella fase operativa anche dalle pattuglie del locale Commissariato di P.S. e della Polizia Municipale, le quali a fatica riuscivano a tranquillizzare gli animi e a riportare tutto alla calma, riuscendo ad impedire più gravi conseguenze e a tutelare l’incolumità degli altri clienti del locale pubblico.

I feriti venivano sottoposti alle cure dei sanitari dell’ospedale di Pescia, che riscontravano lesioni guaribili rispettivamente in giorni 21 e 15.

Tutte le cinque persone coinvolte nella rissa venivano successivamente condotte presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Montecatini e, dopo le formalità di rito, sottoposte agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

