Censimento della popolazione a Pistoia: 20 rilevatori per oltre 3mila famiglie

A partire da martedì 1 ottobre a Pistoia riprendono le operazioni relative al censimento permanente della popolazione condotto da Istat, come già avvenuto lo scorso anno.

La raccolta dati viene effettua su un campione di famiglie, diverso di anno in anno, selezionato sulla base del proprio indirizzo o del proprio nominativo, secondo modalità differenziate. Nel comune di Pistoia saranno coinvolte 942 famiglie per una prima indagine definita 'Areale' e 2.401 famiglie per l’indagine da 'Lista'. I nuclei familiari saranno preventivamente contattati attraverso una lettera contenente tutte le informazioni.

Dal 2018, la rilevazione della popolazione e delle abitazioni è con cadenza annuale, e non più decennale. E’ obbligatoria e non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Quest’anno, dal mese di ottobre, interesserà 1 milione e 400 mila italiani in oltre 2.800 comuni.

A Pistoia, l’attività di rilevazione sarà svolta da venti rilevatori, muniti di tesserino identificativo.

La rilevazione è articolata in due fasi: nella prima (definita “Areale”) i rilevatori lasceranno nella cassetta postale di una parte delle famiglie coinvolte una comunicazione illustrativa, e negli androni dei condomini verranno appese locandine con analogo contenuto; successivamente, le famiglie incluse nel campione saranno contattate direttamente dal rilevatore per effettuare (previo appuntamento) la rilevazione “porta a porta” tramite intervista.

Nella seconda fase (definita da “Lista”), alla restante parte delle famiglie saranno inviate per posta da Istat le credenziali per accedere al sito dedicato e procedere in autonomia alla compilazione on-line del questionario.

In ogni caso, nella compilazione sarà possibile essere supportati dai rilevatori che, dall’8 novembre, dovranno recuperare i dati delle famiglie che ancora non hanno risposto. Si potrà anche prendere un appuntamento per effettuare la compilazione al Centro comunale di rilevazione.

Le operazioni di rilevazione si concluderanno il 20 dicembre.

Il censimento della popolazione è inserito tra le rilevazioni che prevedono l’obbligo di risposta da parte del cittadino; in caso di rifiuto è previsto un intervento sanzionatorio.

Tutti i dati raccolti attraverso le rilevazioni sono coperti da segreto statistico e segreto d’ufficio.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito dell’Istat: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioniazioni; il numero verde gratuito 800 188 802 sarà attivo dal 1° ottobre.

Inoltre, dal 1° ottobre è possibile contattare l’ufficio comunale di censimento al numero 0573 371922, situato in via Santa 5 (secondo piano), ingresso da via Sant’Andrea 20.

Orario di apertura al pubblico (senza appuntamento): lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 14.45 alle 17.15.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

