'Click on T', i partecipanti del progetto sul clima dall'Europa in visita a Montaione

Il Comune di Montaione ha accolto ieri pomeriggio la delegazione dei partecipanti al progetto “Click on T” -Climate Change Knowledge on Training- . Il progetto, che rientra nel programma Erasmus plus per la condivisione di buone pratiche ed è cofinanziato dalla Comunità Europea, ha scelto il nostro comune per il primo incontro transnazionale che ha riunito i partecipanti provenienti da Polonia, Romania, Lituania e Spagna sotto il coordinamento di Fondazione Toscana Sostenibile di San Miniato nella persona di Simone Pagni con il supporto tecnologico di NKey srl, azienda di consulenza informatica e formazione di Santa Croce sull’Arno, individuando in Montaione un’eccellenza italiana nell’attenzione alle tematiche ambientali e nell’impegno alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il progetto “Click on T” ha infatti come fine ultimo lo studio e la messa a punto di strumenti utili alla diffusione delle tematiche ambientali nel mondo degli adulti e la creazione di una piattaforma web alla quale qualsiasi ente, associazione, educatore in Europa potrà accedere gratuitamente per usufruire dei contenuti didattici creati a appositamente per sensibilizzare gli over 35 sui rischi legati ai cambiamenti climatici.

Si ricorda che il Comune di Montaione da molti anni fa della sensibilità ai temi dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, del consumo razionale delle risorse, uno dei propri punti forza. L’Amministrazione Comunale di Montaione nel 2018 ha voluto riconfermare la propria adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, iniziativa che richiede ai firmatari di raggiungere un nuovo traguardo più impegnativo, ossia la riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. Ad oggi questa attenzione ai temi ambientali/energetici ha prodotto nel tempo politiche green che fanno di Montaione uno dei tre Comuni italiani certificati European Energy Award Gold, e ad oggi l’unico Comune in Europa che può vantare la certificazione ambientale ISO 14001, la certificazione energetica ISO 50001 e la EEA Gold.

I partecipanti al progetto sono stati accolti nella sala consiliare del municipio dal sindaco Paolo Pomponi che ha prima illustrato le eccellenze del territorio di Montaione e li ha poi accompagnati in una visita guidata alla nostra cittadina. Il sindaco e l’amministrazione tutta sono orgogliosi di essere parte di questo progetto europeo che pone l’attenzione a tematiche da sempre ritenute prioritarie per l nostra comunità e con assoluta convinzione hanno concesso a “Click on T” il patrocinio del comune di Montaione. Per approfondimenti e sviluppi futuri è possibile visitare il sito ufficiale del progetto : https://clickont.nkey.it/ .

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio stampa

