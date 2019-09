Il consiglio comunale visita la ‘Bottega della Salute’ di Aima per il mese dell’Alzheimer

Una delegazione del Consiglio Comunale di Empoli è stata in visita questa mattina, sabato 28 settembre, alla sede della ‘Bottega della Salute’, in via Cavour, 43/b, nell’ambito del mese dell’Alzheimer, e cioè, nel settembre di ogni anno. Si tratta di un momento di riflessione che nasce per continuare nella sensibilizzazione, nella prevezione e nella cura delle persone affette da questa gravissima malattia.

Erano presenti Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale di Empoli; Beatrice Cioni, Presidente della Commissione III Sanità, e nove consiglieri comunali: Anna Baldi, Athos Bagnoli, Vittorio Battini, Gabriele Chiavacci, Maria Cira D’Antuono, Simone Falorni, Laura Mannucci, Andrea Picchielli e Simona Di Rosa.

Durante la visita nei locali della ‘Bottega della salute’, Maria Grazia Pasqualetti, presidente Aima sezione Empolese Valdelsa-Valdarno inferiore, Regina Canapé, vice presidente Aima e Riccardo Russo, civilista volontario hanno illustrato il servizio e raccontato la storia.

Attiva dallo scorso 17 aprile la ‘Bottega della Salute’ nasce come supporto rivolto in particolare alle famiglie e agli anziani con fragilità. Lo sportello, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, offre gratuitamente un'ampia gamma di servizi che spaziano dal fornire informazioni legate alla salute della persona a quelli connessi alla Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi rendendo più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini.

Chi ha necessità può quindi recarsi allo sportello con la propria tessera sanitaria abilitata, che a breve sarà possibile attivare anche alla “Bottega della Salute”, con relativo PIN e poter così consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico accedendo digitalmente alle informazioni ed ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale Toscano, stampare e ritirare referti medici, consultare e stampare la posizione economica per il pagamento del ticket e, più in generale, accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

La “Bottega della Salute” si rivolge all'intera cittadinanza ma il bacino di utenza riguarderà perlopiù coloro i quali hanno meno dimestichezza con la tecnologia, ovvero gli anziani.

Essendo all'interno della sezione Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, la "Bottega della Salute" offre anche informazioni sulle prestazioni offerte alle persone affette da demenze e i loro familiari. Chi è interessato può entrare a conoscenza di tutto quello che è possibile fare per cercare di affrontare con più "leggerezza" il decorso di questa malattia ad oggi ancora incurabile mediante, ad esempio, il sostegno psicologico e molte altre attività specifiche per il malato. Inoltre vengono offerte anche informazioni sui servizi che sono attivi in città per gli anziani grazie alle attività di Misericordia di Empoli, Pubblica Assistenza, Asl, Auser, Società della Salute.

COME ACCEDERE - Per poter accedere ai suddetti servizi lo sportello è in via Cavour, 43/b ad Empoli all'interno del Centro Servizi della Misericordia. Inoltre, per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore e il profilo Instagram@aima.empoli .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli