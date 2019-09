Dispositivo 'clona-bancomat' a Firenze: scoperto da un cittadino durante un prelievo

Stava prelevando del contante da uno sportello bancomat di via Cavour, quando ha visto uscire dalla fessura per le carte un dispositivo metallico con batteria e chip. È accaduto questa mattina a un cittadino fiorentino, che si è subito rivolto alla pattuglia della Polizia municipale del reparto zona centrale per segnalare la macchinetta ‘clona-bancomat’.