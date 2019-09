Due arresti a Pisa: fermati durante una rissa in Lungarno Pacinotti

Nella tarda mattinata odierna, a Pisa, i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto due uomini di 38 e 24 anni, entrambi provenienti dalla Tunisia e pregiudicati, per rissa, lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, nel corso della notte, una pattuglia della Sezione Radiomobile ed una della Stazione Pisa Porta di Mare sono intervenute in Lungarno Pacinotti, dove era stata segnalata una rissa.

Il personale operante individuava 4 persone intente a sferrarsi pugni, calci e a lanciarsi bottiglie di vetro e riusciva a bloccare due uomini che presentavano numerose ferite da arma da taglio.

Questi ultimi, dapprima soccorsi dal personale del 118 intervenuto e poi trasportati in ospedale per le cure del caso, venivano infine dichiarati in stato di arresto dai militari operanti, in attesa del giudizio direttissimo.

