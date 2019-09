'Elba Strike' a Portoferraio, Anselmi (Cgil arcipelago livornese): "Emozionante vedere tanti studenti"

L'iniziativa "Elba Strike" tenutasi ieri a Portoferraio presso la sala De Laugier ha riscosso un grande successo. Il risultato più bello è aver visto la partecipazione di tanti studenti. I circa 300 posti a sedere del salone non sono infatti bastati: in molti hanno dovuto seguire il dibattito in piedi. E' stato innegabilmente emozionante l'aver visto tanto interesse da parte delle giovani generazioni. Abbiamo parlato di ambiente, clima e lavoro: le istituzioni ora ascoltino le legittime rivendicazioni dei giovani e le trasformino in atti concreti.

Vorrei a tal proposito ringraziare il Forum giovanile dell'Arcipelago per il grande lavoro svolto all'interno delle scuole, Fabrizio Zannotti (segretario generale Cgil provincia di Livorno), Laura Mariani (area politiche per lo sviluppo Cgil nazionale) e Esa spa. Un ringraziamento particolare infine anche a tutte le istituzioni presenti. E' stata davvero una bella giornata, ma noi non ci fermiamo: per il prossimo 25 ottobre organizzeremo a Portoferraio un'iniziativa dedicata all'economia circolare a cui saranno invitati gli studenti delle scuole superiori. Nelle prossime settimane forniremo tutti i dettagli.

Fonte: CGIL Livorno

Tutte le notizie di Portoferraio