Un Empoli scoppiettante spezza in due il Perugia. Nella sesta giornata di Serie B gli azzurri hanno vinto in casa contro gli umbri per tre a zero: primo gol di Frattesi, poi doppietta di un Mancuso sempre più fenomenale. Su Empolichannel la cronaca e il tabellino della sfida.

