Tartufo all'ombra della Pieve, a Corazzano riparte la Fiera Mercato tra le bici

Un weekend per scoprire Corazzano, frazione sanminiatese ai confini con la Valdelsa Fiorentina, e per gustare i prodotti della sua terra, ossia il tartufo. Le tre associazioni del territorio (Circolo Arci, Corazzano Asd e Cooperativa Corazzano) vi invitano sabato 5 e domenica 6 ottobre alla 33esima Fiera Mercato del Tartufo Bianco, con il supporto di Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato.

Un evento che da 33 anni conserva la tradizione con i gustosi piatti storici (tra cui la zuppa di cipolle al tartufo bianco) ma che cerca di rinnovarsi con eventi di richiamo in memoria del glorioso passato di Corazzano. A presentare il programma Marzia Bellini, tra le organizzatrici della mostra..

Quest'anno sarà celebrata la bicicletta, usata dai paesani di Corazzano fino a qualche decina di anni fa come unico mezzo di trasporto disponibile. L'arrotino e i venditori ambulanti usavano la bici, come pure i contadini e gli operai delle concerie per recarsi a lavoro. Le bici che verranno allestite nella frazione per tutta la giornata di domenica avranno un tratto caratterizzante, quello di ricordare una storia o un personaggio 'famoso' nel borgo della Pieve.

Oltre a questo, ieri è stato messo in scena un dialogo in ottava rima scritto da Emilio Nacci, corazzanese memoria storica del paese, sul dialogo tra un comunista e un socialista di zona, ricco di vocaboli in dialetto e di sicuro effetto. Corazzano inoltre si può vantare di avere una 'cartella' personale, come quelle del capoluogo, con all'interno il simbolo del feudo riprodotto da un artista toscano.

Torniamo al programma: oltre alle due cene, per domenica l'avvio è alle 9.30 con l'apertura degli stand di artigianato e di prodotti tipici al tartufo. Alle 10 comincia la Camminata della Valdegola, una 6 km che permetterà la visita alla Pieve di San Giovanni, unica integra dopo il restauro lungo la via Francigena in provincia di Pisa. Alle 11.30 sarà presentato il libro Il tartufo bianco di San Miniato di Delio Fiordispina. Dopo il pranzo, si terrà una dimostrazione di escavazione con i cani da tartufo alle 15. Alle 16 esibizione della Scuola Italiana di Wrestling. Alle 16.30 Sara 'la cavalla parlante' e Sergio Dani, segue lo spettacolo comico Canini Show prima di tornare a tavola con la cena al tartufo.

Elia Billero

