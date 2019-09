Fridays For Future Empoli: "Bene la manifestazione, ora azioni concrete. Prendiamo distanze dai No Tav"

Fridays For Future Empoli è orgogliosa del successo ottenuto nella manifestazione tenutasi ieri, venerdì 27 settembre 2019, dalle 15.30, di fronte alla sede del Comune di Empoli. Moltissimi i ragazzi e gli studenti che hanno preso parte alla iniziativa, dove abbiamo colto l'occasione per chiedere ufficialmente alla amministrazione comunale di dichiarare emergenza climatica e di aderire alla "Dichiarazione per l'adattamento climatico della Green City" .

Il sit – in, inoltre, non si è limitato soltanto ad azioni puramente dimostrative ma ha coinvolto i cittadini in alcune attività pratiche, come la “ripulitura” della vicina Piazza Matteotti, finalizzate alla ulteriore sensibilizzazione, alla cura del proprio territorio e alla tutela dell’ambiente circostante. Segnaliamo come unica nota fuori dal coro la presenza di striscioni e simboli che niente hanno a che vedere con l’iniziativa (in particolar modo i riferimenti NO TAV) e, pur rappresentando certamente idee e movimenti di legittima estrazione non possono però in alcun modo ambire a strumentalizzare l’obiettivo originario di Fridays For Future Empoli. A questo proposito teniamo a ricordare che il nostro coordinamento è aperto a tutti coloro che vogliano contribuire in modo propositivo e nel rispetto delle sensibilità comuni alla difesa dell’ambiente. In questo senso possiamo tracciare certamente un bilancio positivo di questi primi mesi di impegno e attivismo al fianco di Greta Thunberg.

Il prossimo appuntamento sarà la piantumazione di un albero a Casa Arrighi il cui finanziamento è stato reso possibile dalla vendita, avvenuta nel corso della manifestazione, delle borracce targate Fridays For Future Empoli.

Fonte: Friday For Future Empoli

Tutte le notizie di Empoli