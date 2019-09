Fucecchio, il Pd lancia una campagna di ascolto per la sicurezza sul lavoro: "Prevenzione e controlli attraverso dialogo e collaborazione"

Il tema della sicurezza sui luoghi del lavoro al centro del dibattito politico locale. A richiamare l’attenzione su questo argomento è il gruppo consiliare del Partito Democratico di Fucecchio che lancia una campagna di ascolto che intende coinvolgere le autorità sanitarie e previdenziali, le associazioni di categoria degli imprenditori e le organizzazioni sindacali con lo scopo di raccogliere dati aggiornati e indicazioni sia per quanto riguarda il territorio comunale ma anche per quelli dell'Empolese Valdelsa e della Zona del Cuoio. L’obiettivo è individuare strategie e azioni da mettere in campo per rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. La volontà del gruppo consiliare PD è quella di avviare un lavoro di ascolto con le commissioni consiliari e quindi un percorso che possa portare, a conclusione, a un consiglio comunale straordinario aperto che coinvolga, oltre a enti previdenziali, autorità sanitarie, associazioni di categoria e sindacati, anche gli studenti di Fucecchio.

“Occorre affrontare con nuovi investimenti e “buone pratiche” il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro – spiega il capogruppo del PD, Alberto Cafaro - per rafforzare il contrasto al fenomeno delle ‘morti bianche’ sia dal punto di vista della cultura della prevenzione, sia dal punto di vista dei controlli nei cantieri, in agricoltura e nelle aziende. Per questo è necessario che il dialogo e la collaborazione, raggiunta negli anni fra sindacati e associazioni degli imprenditori operanti sul territorio, non venga mai meno e, anzi, si consolidi, in ragione del ruolo fondamentale di queste categorie nel garantire la sicurezza, così come e' fondamentale che il Comune di Fucecchio, insieme alle autorità sanitarie e alla Polizia dell'Unione dei Comuni, prosegua con le campagne, organizzate da molti anni con risultati importanti, di informazione e conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti degli imprenditori e lavoratori stranieri, in ragione del loro avvicendarsi nel tempo. Anche se la materia è competenza dello Stato e delle regioni (e per quanto concerne le operazioni di controllo e prevenzione delle ASL e dei VVFF) riteniamo fondamentale che anche sui territori si tengano i riflettori accesi su questo tema e si creino le condizioni affinché le istituzioni locali possano monitorare la situazione. A Fucecchio, l’amministrazione comunale, insieme all’Anmil e al grande lavoro del consigliere nazionale Evaretto Niccolai, sta facendo un ottimo lavoro. Ma la sensibilizzazione, per quanto importante, da sola non è sufficiente: occorre rafforzare anche l’altra gamba su cui poggia la prevenzione che è quella rappresentata dai controlli. Per questo è quanto mai opportuno individuare e rilanciare percorsi condivisi con i sindacati e le associazioni di categoria degli imprenditori”.