Giuseppina Projetto unisce Montelupo a La Maddalena: i Comuni nel ricordo della nonna supercentenaria

Due comuni, uno nella provincia di Firenze e l'altro in quella di Sassari, sono collegati dalla vita della "supernonna Pina". Si tratta Giuseppina Projetto, la supercentenaria nata a La Maddalena e deceduta a Montelupo Fiorentino.

Le autorità di entrambi i paesi si sono ritrovate e ormai, grazie a 'Pina', sono unite in percorsi comuni. Un legame descritto su Facebook dal sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti: "Ringrazio il sindaco Luca Carlo Montella, il vicesindaco Massimiliano Guccini e l’Assessore Maria Pia Zonca per la squisita ospitalità e per l’interessante convegno organizzato nel loro splendido Comune. Sarebbe davvero bello ricordare insieme la supernonna Pina che ricordo con tantissimo affetto così come è importante proseguire insieme il percorso che ci vede impegnati nel rapporto fra sport e disabilità".

Ringraziamenti che hanno ricevuto lo stesso riscontro dalle acque sarde, nel ricordo della personalità che ormai ha congiunto un filo tra i due territori: "E' stato un piacere per noi conoscere Paolo Masetti Sindaco di Montelupo Fiorentino. Il nostro arcipelago è legato alla bella cittadina toscana grazie alla figura di Giuseppina Projetto la maddalenina supercentenaria vissuta 116 anni e 37 giorni. La decana d'Europa nacque a La Maddalena il 30 maggio 1902 ed è deceduta Montelupo Fiorentino, dove viveva da anni, il 6 luglio 2018. Non è escluso che, in suo ricordo, nel prossimo futuro si possa organizzare qualcosa insieme. Nella foto il Vicesindaco Massimiliano Guccini, l'Assessore Maria Pia Zonca e il Sindaco Paolo Masetti".

