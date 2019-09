Grave incidente a bordo dello scooter sull'Isola d'Elba: turista 26enne in coma

Era alla guida di uno scooter con il fidanzato, poi ha perso il controllo schiantandosi contro un muro a portoferraio, sull'Isola d'Elba. La ragazza, una turista di 26 anni originaria della provincia di Udine, adesso si trova ricoverata in coma e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa. L'impatto è stato violentissimo e la parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta. Il fidanzato sarebbe rimasto ferito solo in modo lieve. Ancora da chiarire la dinamica, ma non sarebbero coinvolti altri veicoli. La coppia di fidanzati era all'isola d'Elba con un gruppo diving ed effettuare escursioni subacquee.

Tutte le notizie di Portoferraio