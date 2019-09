Gruppo Consiliare Terricciola, interpellanze su strade e mozione sul Festival della Fragola

Interpellanze sulla Situazione strade nel Comune di Terricciola

Il nostro gruppo consiliare chiede l’iscrizione al prossimo Consiglio Comunale della seguente interrogazione e inoltre si richiede risposta urgente:

PREMESSO CHE: Dopo varie ricognizioni e segnalazioni da parte dei cittadini, è emerso che vi sono molte strade comunali prive di gard-rail (nei punti pericolosi), con capitelli in plastica con catarinfrangenti (che servono per delimitare la strada in assenza di gard rail) mancanti o rotti e cartelli stradali non più leggibili o malandati.

VERIFICATO CHE: Il sindaco e l’assessore competente assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali (Cass. Pen. Sez. IV, ud.16.2.2011 n. 13775)

Il comune è considerato “custode” delle strade ed in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato agli utenti della strada stessa, salvo che provino il caso fortuito

SI INTERROGA IL SIG. SINDACO PER SAPERE: Se non si ritiene opportuno emanare tempestivamente disposizioni agli uffici al fine di ripristinare i gard-rail mancanti, i capitelli rotti e mancanti e i cartelli non più leggibili. Si richiede di dare risposta durante il prossimo consiglio comunale come previsto dal T.U.E.L.

Mozione, Festival della Fragola e Notte Fragolosa

Nel Comune si tiene ogni anno il Festival della Fragola e la Notte Fragolosa; tale prodotto è coltivato sul territorio comunale con ottimi risultati sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; tale attività produce un notevole volume occupazionale.

CONSIDERATO CHE la società attuale va sempre più verso l’identificazione, per quanto concerne i prodotti agricoli, di marchi di qualità legati ad un territorio; CHE i paesi africani e altri paesi europei sempre più cercano di ottenere quote di mercato producendo prodotti agricoli simili ai nostri come avviene per le fragole; VISTO CHE anche in Comuni limitrofi si è pensato di realizzare per prodotti tipici un marchio doc in modo da certificare la qualità e la provenienza di un prodotto le cui caratteristiche sono molto alte rispetto alla media dei medesimi prodotti presenti sul mercato; CONSTATATO CHE la fragola prodotta nel nostro Comune ha le caratteristiche per ottenere una certificazione che ne esalti le qualità e pertanto ne sviluppi ancora di più il commercio;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERRICCIOLA DELIBERA - Istituire le pratiche per realizzare un consorzio che raggruppi i produttori locali, mirando a ottenere la certificazione di qualità e la promozione della fragola di Terricciola e evidenziando la sua elevata qualità. Si richiede di iscrivere la proposta nel prossimo consiglio comunale come previsto dal T.U.E.L.

