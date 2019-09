Investita da un'auto a San Romano, in ospedale una 60enne

Una 60enne è stata investita da un'auto sulla strada statale 67 nei pressi del santuario di San Romano, nel territorio comunale di Montopoli in Val d'Arno. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9. Da una prima ricostruzione pare che la donna stesse attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata colpita e fatta cadere a terra. Sul posto sono intervenute la pubblica assistenza di Montopoli e un'automedica. La donna è stata portata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo, ma è rimasta cosciente per tutto il tempo e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.