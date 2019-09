Just Eat lascia a piedi 100 riders a Firenze, allarme di Nidil Cgil: "È mobilitazione"

Ai ciclofattorini-riders fiorentini è stato comunicato che la piattaforma Just Eat interromperà dal 1° gennaio 2020 i rapporti commerciali con le società Food Pony e PonyU, che attualmente forniscono alla piattaforma i ciclofattorini-riders assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo). Si tratta, secondo le nostre stime, di un centinaio di riders solo a Firenze (oltre un migliaio in tutta Italia). Da quello che sappiano Just Eat sta formando una propria flotta di riders scegliendo il modello delle altre piattaforme: la collaborazione autonoma occasionale senza contributi previdenziali e assicurativi, e con un sistema di pagamento variabile a cottimo. Oltre il danno, la beffa: nei colloqui di lavoro avvenuti in questi giorni con gli aspiranti candidati, Just Eat ha escluso i rider che avevano precedentemente un contratto con Food Pony e PonyU. Quindi lasceranno a piedi tutti i riders che in questi anni hanno lavorato per loro. Se queste informazioni vengono confermate, si tratterebbe di un licenziamento di massa, come l'anno scorso ha fatto Foodora, con l'esplicito obiettivo di deregolamentare ulteriormente questo lavoro - togliendo le tutele del contratto di collaborazione coordinata e continuativa - e quindi di aggirare la sentenza del Tribunale di Torino che ha imposto per questi contratti di applicare la disciplina del lavoro dipendente. "Non staremo a guardare - dichiara Nidil Cgil Firenze -, annunciamo la mobilitazione dei lavoratori e chiediamo al Parlamento di intervenire nella conversione del decreto sui rider per assicurare a tutti l'applicazione della sentenza di Torino, garantire diritti e tutele, impedire la paga a cottimo e l'abuso del lavoro autonomo occasionale".

