L'Amen SBA inizia il campionato di Serie C Gold: esordio a Castelfiorentino

Terminato il precampionato con la conquista delle Finali di Coppa Toscana, l'Amen Scuola Basket Arezzo si prepara all'esordio in campionato. L'avventura in Serie C Gold degli amaranto comincerà sul parquet della Solettificio Manetti Castelfiorentino. Il battesimo degli aretini sarà sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone che negli ultimi due campionati ha sempre raggiunto la semifinale playoff. Due gli innesti per Castelfiorentino, si tratta di Alessandro Pucci e di Andrea Scali, che vanno ad integrare un roster collaudato guidato in panchina da coach Betti. Per l'Amen un inizio di campionato molto stimolante che i ragazzi di coach Milli dovranno affrontare con grande determinazione senza pensare ai successi ottenuti in Coppa Toscana. L'appuntamento con la prima in "Gold" per la SBA è dunque per Domenica 29 Settembre alle ore 18 quando sarà alzata la palla a due tra Amen e Manetti Castelfiorentino dagli arbitri Natucci di Lucca e Sgherri di Livorno.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti al Palazzetto dello Sport di Castelfiorentino ricordiamo che nel Campionato di Serie C Gold è attivo il servizio dei risultati in diretta raggiungibile all'indirizzo internet http://fip-web.azurewebsites.net/LiveScoreCompetition.aspx?rg=TO&s=G. Questo servizio della Federazione Italiana Pallacanestro permette di avere una diretta testuale oltre a tutte le statistiche di tutti gli incontri della giornata.

Fonte: Amen SBA Arezzo

