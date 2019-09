L'approvazione del bilancio consolidato nel consiglio comunale di Firenze

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani è convocato per lunedì 30 settembre alle ore 14,15 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

In apertura l'ora dedicata ai question time. Verranno affrontati i seguenti argomenti: Grande successo della tramvia. Buoni servizio asili nido. Centri estivi comunali. Gestione del ciclo dei rifiuti del territorio fiorentino. Sicurezza nel Quartiere 4 zona Isolotto: si tratta di emergenza?. Nuovo stadio e Mercafir. Progetti e mancate proposte per l’ambiente. Lavori in via dello Steccuto. Riorganizzare la casa, ma come e per cosa?. Carcere e Città, a che punto siamo?. Per chiedere chiarimenti all’Amministrazione Comunale in merito alle modalità del servizio del Vigile di Quartiere. Adozione di misure di controllo agli ingressi delle scuole per impedire episodi di adescamento di minori.

Dopo le comunicazioni e le domande d'attualità, due le delibere iscritte. Dell'assessore Federico Gianassi sull'approvazione del bilancio consolidato. Dei consiglieri di Forza Italia Jacopo Cellai e Mario Razzanelli sulla modifica al regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza.

Nel programma dei lavori anche tre interrogazioni, ventiquattro ordini del giorno, dodici mozioni e quattro risoluzioni.

Il programma completo dei lavori al seguente link:

https://www.comune.fi.it/system/files/2019-09/2019-09-30%20-%20ordine.pdf

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

