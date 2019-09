Via ai lavori sul Ponte del torrente Ombrone, il Comune di Pistoia investe 36mila euro

Sono partiti i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul torrente Ombrone, in via Gora e Barbatole, località Ponte alle Tavole. Per gli effetti di alternanza delle stagioni, ciclicità delle temperature e infiltrazione di acqua piovana, infatti, il manto stradale tendeva a distaccarsi in corrispondenza dei giunti, creando qualche pericolo alla circolazione.

Programmati dall'Amministrazione comunale, per un investimento di 36mila euro, i lavori sarebbero dovuti partire i primi di settembre, ma erano slittati di qualche settimana su richiesta della ditta appaltatrice.

Il ponte sul torrente Ombrone interessato dai lavori collega il centro abitato di Pistoia con le zone di Ponte alle Tavole, Torbecchia e Fornace, a ovest della città.

L’intervento, che si protrarrà fino ai primi di ottobre, prevede la sostituzione dei giunti con altri del tipo “a pettine” in acciaio e il rifacimento del manto bituminoso. Il progetto prevede anche un nuovo sistema per la raccolta delle acque e il loro allontanamento verso l’esterno della strada.

Durante lo svolgimento dell'intervento, in via Gora e Barbatole, nel tratto interessato dai lavori, sarà istituito il senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico. Il transito pedonale sarà permesso lungo i marciapiedi non coinvolti nei lavori.

Gli interventi saranno svolti alternativamente su una corsia di marcia alla volta, in modo da garantire il transito dei veicoli.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate sul posto dalla segnaletica di preavviso.

L'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei chiede ai cittadini «abbiate pazienza sia per i ritardi indipendenti dalla nostra volontà sia per i disagi che, per alcuni giorni, dovrete sopportare.»

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

