Lite in piazza Montanelli, Forza Italia Fucecchio: "Nessuna decisione operativa sul contrasto al degrado"

A seguito dei fatti occorsi in piazza Montanelli nella tarda serata di ieri ( venerdì 27 settembre), riportati dalla stampa locale, in cui due stranieri si sono affrontati per motivi da chiarire, con l'utilizzo di armi improprie quali una bottiglia di vetro che ha causato lesioni a uno dei due soggetti tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della locale stazione; il Gruppo Consiliare Forza Italia – Centrodestra Fucecchio ha presentato in via d'urgenza una domanda di attualità da discutere nel Consiglio Comunale di lunedì 30 settembre.

L'episodio verificatosi in pieno centro cittadino in un orario in cui le persone socializzano e attraversano la piazza per recarsi negli esercizi commerciali, ha destato un notevole allarme sociale. Per questo motivo, anche sollecitati dalle telefonate di numerosi cittadini impauriti da questa situazione di insicurezza, abbiamo chiesto al sindaco di riferire notizie in merito all'accaduto e se vi sia la volontà da parte del sindaco di procedere all'applicazione della legge sui daspo urbani (attualmente non recepita) nei confronti di soggetti che turbano la sicurezza e l'ordine pubblico.

La apprensione per l'insicurezza che i cittadini ci espongono mettono in evidenza l'incapacità di gestire il problema da parte del Sindaco e della sua Giunta che ad oggi in materia di contrasto al degrado e sicurezza non ha assunto decisioni operative di alcun genere. Questa mattina anche a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, ci siamo recati presso il comando locale della polizia municipale, per attenzionare la stessa sulle segnalazioni ricevute riguardanti presunte occupazioni da parte di soggetti non autorizzati di immobili in disuso, sia nel centro urbano che in zone limitrofe, situazioni che certo non giovano alla tranquillità e serenità dei fucecchiesi.

Fonte: Forza Italia - Centrodestra Fucecchio

