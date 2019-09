Lutto a Castelfranco di Sotto. È morto Gastone Giomarelli, cittadino del comune del cuoio, conosciutissimo in paese per il suo attivismo alla Casa del Popolo e nel mondo dello sport.

Da quanto si apprende Gastone era malato da tempo. Viene ricordato come un'importante figura nella Polisportiva Stella Rossa e della Casa del Popolo, dove ha dato il suo contributo in cucina per eventi o cene e nell'organizzazione di queste.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto