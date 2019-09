Minaccia di suicidarsi dal Ponte Santa Trinita, salvata dai carabinieri

La scorsa notte, un passante ha segnalato ai carabinieri la presenza di una donna in piedi sul parapetto del Ponte Santa Trinita che, in evidente stato di agitazione, minacciava di lanciarsi nell'Arno.

I militari, dopo aver superato le iniziali intimazioni da parte della stessa a non avvicinarsi, riuscivano a tranquillizzarla e ad instaurare un dialogo con la malcapitata. In particolare, uno degli operanti si è seduto a terra davanti a lei per attirarne l’attenzione e guadagnarne la fiducia.

Nel corso della conversazione, il secondo militare, che si era tenuto in disparte, la chiamava per nome distraendola, consentendo al collega di alzarsi repentinamente e di afferrarle le gambe trattenendola in sicurezza.

La donna, identificata in una 23enne paraguayana, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo intervenuto, che la trasportava presso l’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze dove rimaneva in osservazione. Si è successivamente capito che le verosimili motivazioni del gesto erano riconducibili alla prospettata possibilità di dover lasciare la casa famiglia, ove attualmente dimora.

