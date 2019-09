Modifiche alla viabilità: limite di velocità e senso unico alternato a Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle

A motivo di anomalie verificate sul fondo stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha ordinato il limite di velocità a 30 km/h sulla Sp 68 "Di Lucolena", dal km 0+100 al km 1+650, nel comune di Greve in Chianti. La misura è propedeutica agli interventi di ripristino.

Per il rifacimento della facciata di un edificio, l'Ufficio Viabilità ha istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 267+300 al km 267+400 circa, in località Capaccia nel Comune di Tavarnelle e Barberino, dal giorno 30/09/2019 al giorno 04/10/2019 con orario 08.00/18.00.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Greve in Chianti