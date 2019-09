Navigator, convegno a Firenze con l'assessore Grieco

Si intitola "Kick off, navigator", letteralmente "Calcio d'inizio, navigator", il convegno organizzato dalla Regione Toscana e dall'Arti, l'agenzia regionale toscana per l'impiego, che lunedì prossimo, 30 settembre, servirà a presentare il Piano regionale di assistenza tecnica di Anpal Servizi ai Centri per l'impiego toscani nell'ambito del reddito di cittadinanza.

Al meeting, in programma per l'intera giornata di lunedì al Grand hotel Mediterraneo di Firenze (lungarno del Tempio, 44), prenderà parte l'assessore regionale a Formazione, lavoro ed istruzione, Cristina Grieco, a cui sono affidati sia i saluti inaugurali che la conclusione dei lavori. Con lei, tra gli altri, interverrà anche il presidente dell'Anpal, Mimmo Parisi, docente all'Università del Mississippi, Stati Uniti.

Nel corso del convegno sarà analizzata la figura del navigator nelle politiche attive per il reddito di cittadinanza. Una tavola rotonda sul contributo dei navigator alle attività dei Centri per l'impiego nella gestione delle politiche per il reddito di cittadinanza, inoltre, chiuderà la sessione mattutina.

Nel pomeriggio, prima dell'intervento conclusivo dell'assessore Grieco, il convegno metterà invece l'accento sul mercato del lavoro in Toscana e sulla gara per l'erogazione dei servizi al lavoro presso la rete di Centri per l'impiego della Toscana.

Fonte: Regione Toscana

