Nuove maglie per l'Fc Ponsacco 1920, dirigente Donati: "Strada da percorrere lunga e in salita"

Ponsacco, sabato 28 settembre 2019 – Su il sipario sulle nuove maglie, anche quest’anno griffate Mizuno. In settimana, infatti, l’Fc Ponsacco 1920 ha presentato le nuove divise ufficiali: apprezzatissima dagli sportivi ponsacchini la prima maglia, quella tradizionale rossoblù, quest’anno a strisce verticali sottoli sul petto, ovviamente con i colori della città, e a tinta unita blu scuro sulle spalle. La seconda, invece, è quella tradizionale bianca mentre la terza è quella gialla e blu, utilizzata da Caciagli e compagni in queste prime giornate di campionato. “E’ un altro piccolo segnale di normalità – sospira Massimo Donati, dirigente con delega all’attività sportiva del club rossoblù -, anche se la strada da percorrere rimane lunga e in salita: ogni giorno c’è un problema nuovo da risolvere e, insieme al direttore generale Federico Lemmi, siamo impegnati ad affrontarli e, nei limiti del possibile, risolverli”.

Intanto, però, sul rettangolo verde l’Fc Ponsacco 1920 va: sette punti nelle prime quattro gare di campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia “cosa che, da quando siamo tornati in serie D, non era mai capitata’’ sottolinea Donati. “Di sicuro – continua – nessuno immaginava un avvio di stagione del genere, ma ancora non abbiamo fatto niente: dobbiamo raggiungere quanto prima quei 43 punti, meglio se sono due in più, che dovrebbero consentirci la permanenza in categoria. Dunque di strada da fare ce n’è ancora parecchia”.

Gli stessi concetti ribaditi anche dall’allenatore Luigi Pagliuca: “Sicuramente sono soddisfatto di questo primo pezzo di strada, ma ancora non abbiamo fatto nulla – dice -: possiamo e dobbiamo crescere ancora. Siamo una squadra molto giovane che deve provare sempre a creare gioco. E’ quello che cercheremo di fare anche con il San Donato Tavarnelle, pur consepevoli della forza dei nostri avversari”. Nelle fila rossoblù ancora out Prete (disorsione alla caviglia). Rientra Apolloni.

Fonte: Fc Ponsacco 1920 - Ufficio stampa

