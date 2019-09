Avrebbe offeso e poi aggredito con un casco un ventenne gay di Massa, per questo un ragazzo, appena 16 anni, di origini straniere, è stato denunciato alla procura dei minori. I fatti risalgono allo scorso 21 settembre. Le forze dell'ordine sono riusciti a risalire a lui perché nello stesso giorno il giovane aveva aggredito, per altri motivi, un altro ragazzo che aveva sporto denuncia. Il 16enne non sarebbe nuovo ad atti di bullismo e vive in un ambiente di forte disagio sociale.

