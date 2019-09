Le modifiche relative al parcheggio in piazza del Luogo Pio in relazione alla mostra di Modigliani. Di questo si parlerà martedì prossimo, primo ottobre alle 21, alla Bottega del Caffè, in piazza del Luogo Pio. Il Sindaco Luca Salvetti e l'Assessora all'Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello incontreranno i cittadini del quartiere ed il CCN della Venezia per comunicare i cambiamenti relativi alla sosta in piazza del Luogo Pio.

