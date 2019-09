Sono rimasti coinvolti in un incidente ieri mattina, in via Piero della Francesca a Fucecchio, ma si sono dati alla fuga a piedi.Il mezzo, un furgone Mercedes, è poi risultato rubato: il furto risalirebbe allo scorso agosto a Capraia e Limite. I due uomini hanno fatto perdere le tracce di sé e sono scattate le ricerche. Nell'incidente una donna è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

