Quello che c'è in Te: spettacolo di beneficenza a Poggibonsi

Un grande spettacolo di beneficenza, dal titolo 'Quello che c'è in Te', si terrà il 16 ottobre alle ore 21.15 presso il teatro Politeama di Poggibonsi.

"Questo spettacolo nasce principalmente per mostrare alle persone QUELLO CHE C’È DENTRO ognuno di noi, poichè nessuno è vuoto. Molti hanno potenzialità nascoste che spesso nessuno vede fino a che, chi le possiede, non si apre al mondo e le mostra in tutto il LORO splendore.

Non fermarti alle apparenze ma guarda sempre fino in fondo. Chi hai davanti solo allora potrai vedere un mondo pieno di colori che spesso può insegnarti molto".

I fondi raccolti dallo spettacolo, organizzato in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, saranno devoluti all'Associazione 'Beautiful Mind'.

Parteciperanno alla serata:

I Bandainos, Gli allievi di: scuola A.S.D Sinfonia della Danza, dell'Accademia di Musica della Val d'Elsa di Colle di Val d'Elsa, della Scuola di Ballo Gioia e della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi. Presenteranno la serata Stefania Becheroni e Paola Gradi.

Offerta minima per l'Ingresso, 10 euro.

I biglietti sono reperibili presso il negozio Le Aly della Luna via Redipuglia Poggibonsi

Bar LES FOLIES via A. Volta Poggibonsi

I Negozi del Centro ( per il sostegno dell’ASSOCIAZIONE VIA MAESTRA)

