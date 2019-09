Questa è Empoli, nuova sede: "Lotta al degrado e riqualificazione nel centro storico"

A quasi 5 mesi dalle elezioni amministrative di Empoli dove l’associazione culturale Questa è Empoli si è imposta con la sua lista civica come la terza forza politica cittadina (14,4% delle preferenze con oltre 4000 voti), riprende a pieno ritmo l’attività dei volontari.

L’attività che negli ultimi 5 anni ha infatti caratterizzato l’associazione e il concetto di cittadinanza attiva raccogliendo sempre più persone sotto il concetto fondamentale del “Migliorare Empoli per viverla”. Per poterlo fare al meglio e per essere sempre di più voce e punto di ascolto per le idee dei cittadini sulla riqualificazione della città, non poteva certo mancare una sede fisica. Un luogo che potesse al meglio rappresentare le mission dell’associazione.

«Questa è Empoli è cresciuta molto nel corso degli anni e ovviamente, terminato il periodo delle elezioni amministrative, abbiamo ripreso l’attività classica della nostra associazione – spiega il presidente Marco Castellari – tutti i volontari sono già all’opera per creare nuove sinergie ed eventi che vadano a raccontare quelli che sono i nostri valori, dall’ambiente al sociale dalla lotta al degrado alla cultura. Sono temi trasversali e cari a tutta la cittadinanza poiché capisaldi per migliorare ogni giorno la nostra città.

Tanto è stato fatto e tanto c’è da fare, per questo è di fondamentale importanza che l’associazione continui a trasmettere i suoi valori, sia insieme ai cittadini che al sindaco Brenda Barnini e ai rappresentanti dell’associazione eletti in giunta e in consiglio comunale». Sarà quindi un anno impegnativo e ricco di attività che toccheranno i temi su cui si è fondata e basata tutta l’attività associativa. E proprio partendo dal tema della lotta al degrado e della riqualificazione del centro storico, l’associazione vedrà presto l’inaugurazione di una grande novità.

«Per essere vicini ai cittadini, alle loro proposte e idee, è necessaria una sede fisica dove ogni singolo abitante di Empoli possa portare le sue idee per continuare a migliorare la città – continua Castellari – per questa ragione, nel mese di ottobre, inaugureremo la nostra prima sede. Sarà in via Spartaco Lavagnini 26 e la location scelta non è certo un caso. Volevamo inaugurare la sede in un luogo centrale di Empoli che fosse da riqualificare e da rendere nuovamente attivo come il resto del centro. Via Lavagnini (e zone limitrofe come Porta Pisana, via del Papa ultimo tratto, piazzetta Garibaldi) è purtroppo diventata nel corso degli anni una sorta di strada periferica dove il lavoro di lotta al degrado sta finalmente iniziando ad avere i suoi primi frutti. Ci è quindi sembrato il luogo migliore per poter dare, anche nel nostro piccolo, un aiuto a riqualificare questa strada del centro storico. Per l’apertura della sede dobbiamo ringraziare molte persone che da anni credono nel nostro progetto. Non solo i nostri simpatizzanti ma anche aziende e cittadini che con il loro ci hanno permesso di aprire la sede. Organizzeremo quindi una grande inaugurazione, anche per ringraziare ognuno di loro».

Proprio grazie all’apertura della sede l’associazione Questa è Empoli avrà modo di avviare uno dei tanti progetti collegati ai valori associativi: la lotta al degrado, infatti, nasce anche e soprattutto dalla riqualificazione di alcune zone del centro meno trafficate e attive riportando anche in queste strade le persone e il decoro. «Siamo sempre stati convinti che la cittadinanza attiva sia una grande valore per curare una città. Un valore che va oltre gli schieramenti politici e ideologici poiché si basa su un valore trasversale e, mi auguro, condiviso da ogni cittadino. Avere una città attiva e con persone che si interessano al suo benessere deve essere per ognuno di noi una missione. Per questo continuiamo e continueremo a pensare che per migliorare Empoli sia importante viverla e lavorare insieme per darle ogni giorno una nuova spinta».

