Riparte il Centro Giovani di Avane: tutte le attività

Sono riprese a pieno le attività del Centro Giovani di Avane, che anche per quest'anno educativo ha messo in campo una serie di progetti rivolti a bambini e ragazzi. Il Centro, gestito dalla cooperativa sociale Il Piccolo Principe e che negli anni ha coinvolto centinaia di ragazzi del territorio, realizza attività di supporto nei compiti, nell'apprendimento non formale, ma anche feste e pomeriggi di divertimento. StudiOfficina, ad esempio, è il progetto che fornisce supporto nei compiti per ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado e Biennio Scuola Secondaria di 2°grado. Al Cga si lavora in piccoli gruppi per sostenere motivazione, autostima e autonomia attraverso la relazione. Orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 15:45 alle 16:45 e il sabato dalle 9:30 alle 12:30. Per presentare l'organizzazione e la metodologia del servizio compiti martedì 1 ottobre alle 18 si terrà un incontro durante il quale verranno descritte le modalità di accesso e verranno comunicati giorni e orari degli sportelli di iscrizione.

Tra le attività sono poi previsti Gruppi di Educazione Non Formale con attività ed esperienze, costruite per e con i bambini e i ragazzi suddivisi per fasce di età, con l'obiettivo di valorizzare la crescita del singolo e del gruppo. Orari: lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 per bambini della Scuola Primaria, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado e Biennio Scuola Secondaria di 2°grado. I venerdì pomeriggio dalle 17 alle 20 ci saranno invece gli OpenSpace rivolti ai Giovani del territorio e a nuove sperimentazioni e attività.

Per Info: Centro Giovani Avane Via Magolo 32, area "La Vela-Margherita Hack", Empoli. Tel: 0571 82403, mail: cga@ilpiccoloprincipe.coop

Fonte: Ufficio Stampa

