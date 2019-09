Scuole di Pieve a Nievole, 230 diari regalati ai bambini: i complimenti dell'amministrazione ai genitori e agli sponsor

Gli alunni delle elementari di Pieve a Nievole hanno tutti lo stesso diario. Una iniziativa parallela dei genitori della scuola Leonardo Da Vinci e della De Amicis, per dare a tutti i ragazzi lo stesso strumento di “lavoro” indispensabile per gestire l’anno scolastico e i relativi impegni.

“Facciamo i complimenti ai genitori delle due scuole che hanno permesso questa bella operazione che è anche un messaggio di democrazia e impegno che va a vantaggio dei bambini- commenta il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti- . Sono segnali importanti che i bambini possono ben recepire, al di la di tante parole che si possono spendere su questi temi”.

Nell'anno dei 500 anni dalla nascita del Genio di Vinci, i bambini della Scuola di Pieve a Nievole a lui intestata, hanno infatti ricevuto un diario con la sua immagine "regalati" dall'impegno del comitato dei genitori della stessa scuola. Sono ben 230 i diari distribuiti in questi giorni a tutti i bambini della scuola primaria. Un diario molto colorato con all'interno tutto quello che serve per i ragazzi e i genitori: il calendario scolastico, il regolamento dei diritti e dei doveri dello studente, le giustificazioni delle assenze ed una parte ludica con giochi enigmistici. Sfogliando il diario si potranno ritrovare diversi disegni dei bambini ed anche una copia dell'ultimo "giornalino" della scuola. Solo nella parte iniziale ci sono gli sponsor grazie ai quali è stato possibile realizzare questo diario. Molti di loro sono proprio aziende di famiglie i cui figli frequentano la scuola, ma altri, anche fuori del territorio comunale, sono di aziende che hanno capito lo scopo e l'importanza di un diario che diventa strumento di democrazia perchè appunto uguale per tutti.

Il Comitato dei genitori della scuola Leonardo da Vinci ringrazia tutte le aziende di Pieve a Nievole: il Pianeta Bimbi Abbigliamento 0 - 12, la Stilottica, il Centro Ippico La Pieve di Via del Melo, la Farmacia San Lorenzo, la libreria Quattro Zecchini, la VABEMATIC, la Garden Forest, il Metodo 5 School e lo Studio dentistico Baldascino; da Montecatini Terme ha sponsorizzato il diario anche la dietista Monica Artoni mentre l’ Autofficina Gori 3 S di Monsummano Terme.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa

