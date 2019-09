Sorpresi con la marijuana al parco Valgimigli: due ventenni denunciati

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ieri pomeriggio la polizia hanno denunciato due spacciatori nigeriani, di 20 e 28 anni, sorpresi in possesso di 13 grammi di marjuana al parco Valgimigli.

Gli operatori, mentre stavano controllando un gruppo di ragazzi nei pressi del parco, infatti, si sono accorti che uno dei soggetti che stavano identificando faceva un gesto plateale all’indirizzo di un altro ragazzo che si stava avvicinando in biciletta, al ché quest’ultimo buttava per terra un sacchetto che, una volta recuperato, risultava contenere 13 grammi di marijuana divisi in 3 involucri.

Pertanto i due, entrambi richiedenti asilo, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

