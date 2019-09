Via Gremignaio, fase finale per i lavori di sostituzione delle rete idrica

Sono in fase di ultimazione i lavori eseguiti da Acque spa in via Gremignaio, nella quale da tempo si riscontravano problemi alla rete idrica. I lavori hanno interessato l'intero tratto stradale e sono stati articolati in due fasi a partire dallo scorso anno. E’ stata effettuata la sostituzione delle tubature, un intervento importante che ha richiesto anche una particolare attenzione, viste le dimensioni della strada, nell’esecuzione dei lavori.

Rimane da completare l’ultimo tratto, interessato dal ripristino del manto stradale di un tratto di 500 m., che verrà eseguito nel periodo compreso fra il 3 e il 9 Ottobre con durata di due giorni.

In questi due giorni la strada sarà chiusa al transito in quanto lo stato dei luoghi non consente di trovare soluzioni alternative.

La chiusura sarà effettiva dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ma sarà comunque garantito il passaggio dei veicoli di emergenza.

Per informazioni rivolgersi al Comando della Polizia Municipale Piazza della Vittoria 47 Telefono: 0587/261680.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte