Artigiani in villa, un tesoro da scoprire anche oggi a Villa del Cigliano

Ogni stanza della villa che si apre al visitatore è uno scrigno pieno di tesori artigianali che si lascia toccare, osservare, ammirare. Articoli e manufatti di ogni genere, accomunati dall’alto livello di qualità, dalle forme e dai materiali più creativi, animano, colorano, imprimono il made in Italy negli ambienti di prestigio di Villa del Cigliano. La storia e la genesi di un’illustre famiglia del territorio Maccaferri – Antinori, legata alla terra e alla produzione del Chianti Classico, si intreccia con la bellezza e la preziosità di un’arte che i maestri dell’artigianato toscano e italiano, donne e uomini con il genio tra le mani, portano avanti nel presente, innovando, sperimentando idee e oggetti, in linea di continuità con la tradizione fortemente radicata del passato.

Ecco che i saperi di una volta mostrati in versione live dai falegnami che lavorano il legno e dai maestri cestai che rivisitano l’antica arte dell’intreccio, intessendo canne e stecche di castagno, cercano l’armonia e la trovano nella cultura del fare contemporaneo: sculture di legno che illuminano la casa, cappelli arricchiti da foulard di cravatte, tavoli artistici nati dalla creatività dei fabbri, alta bigiotteria realizzata rigorosamente a mano da artigiane appassionate di uncinetto, borse, accessori e complementi di arredo dai tessuti più originali, articoli per la decorazione della casa e il giardino, composizioni floreali, abbigliamento uomo donna, articoli per la bellezza e prodotti di cosmesi naturali ma anche quaderni e taccuini di carta handmade ed eccellenze enogastronomiche, molte delle quali biologiche, come formaggi, marmellate, miele e tanto altro. E’ tornato a stupire, per qualità e originalità, il viaggio tra passato e presente proposto dalla sesta edizione della mostra mercato “Artigiani in Villa”, organizzata da Strana.mente events, curata da Mési Bartoli, grazie all’ospitalità di Anna Maccaferri. L’iniziativa, dedicata alla memoria di Niccolò Montecchi, aprirà le porte al pubblico oggi, domenica 29 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 19.30.

L’evento inaugurale, partecipato ieri pomeriggio da numerosissimi visitatori, si è tenuto alla presenza del sindaco Roberto Ciappi, dell’assessore alla Cultura Maura Masini, da Donatella Carmi, presidente della Fondazione FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia). A fare gli onori di casa Anna Maccaferri e la curatrice dell’evento Mèsi Bartoli. “La mostra mercato unisce la bellezza e il prestigio storico-architettonico di una dimora del quindicesimo secolo – commenta soddisfatto il sindaco Ciappi - arricchita dal giardino barocco, dall’ampia vasca e dalla limonaia, inserita nel patrimonio delle Residenze Storiche Italiane, all’ingegno creativo delle nostre artigiane e dei nostri artigiani. Ogni pezzo, nato dalle loro mani, è unico e irripetibile. E’ nostro compito difendere e valorizzare quella che rappresenta non soltanto la nostra storia e una forte e radicata tradizione nella quale si riconosce l’identità del made in Italy ma un comparto economico da rilanciare e non disperdere, un volano su cui investire per le tante potenzialità turistiche e culturali che lo qualificano e contribuiscono a tenere alto il nome del nostro paese nel mondo”.

Tanti gli eventi che animeranno la giornata per gli adulti e per i più piccoli. La manifestazione accoglie quale ospite d’eccezione l'Associazione Voa Voa! Onlus Amici di Sofia. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile acquistare bottiglie di Chianti Classico prodotte dall'azienda Il Cigliano il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione File, Fondazione Italiana di Leniterapia. Nell'Area Food gli street trucks delizieranno il pubblico, nei diversi momenti della giornata. Nel cortile interno della villa è stata allestita la mostra di pittura “Retrospettiva” a cura di Rita Pedullà. Sono previste visite guidate alle parti storiche della villa. Nella zona industriale del Bardella i visitatori avranno a disposizione un bus-navetta che effettuerà il servizio di trasporto fino alla Villa. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e si avvale del sostegno di ChiantiBanca.

