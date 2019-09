Ciclista 68enne cade al Galleno: è grave

Grave incidente per un ciclista intorno alle ore 16 di oggi a Galleno, frazione di Fucecchio. L'uomo, un 68enne, sembra sia caduto dalla sua bici in via dell'Agrifoglio e abbia battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenute le ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Oro Ponte Buggianese e della Misericordia di Pistoia, oltre all'elisoccorso pegaso. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse in compagnia di altri tre ciclisti e che sia caduto accidentalmente. Sul posto anche i carabinieri.

