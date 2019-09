Colpi di fucile contro una cabina elettrica e un'intera area resta al buio: indagano i carabinieri

Colpi di fucile contro una cabina elettrica e un'intera area rimasta al buio. È accaduto in località Crocifisso nel Comune di Foiano della Chiana. Sull'episodio, che al momento non ha un colpevole, stanno indagando i carabinieri. Gli spari sarebbero stati esplosi nelle prime ore di oggi. I colpi avrebbero danneggiato la distribuzione di energia elettrica. Al momento restano in piedi tutte le ipotesi, comprese quelle di un incidente di caccia o un atto vandalico. I tecnici dell'Enel si sono messi subito al lavoro.

