Corniola fa il suo omaggio a Carla Grilli, storica sindacalista e animatrice della casa del popolo

Corniola fa il suo omaggio a Carla Grilli, sindacalista e storica animatrice della Casa del Popolo della frazione di Empoli. Durante la 'cena con delitto' che si è tenuta ieri sera, è stata infatti organizzata una piccola festa per ringraziare la Grilli, considerata un vero e proprio "un punto di riferimento". Per anni si è battuta al fianco dei lavoratori nella Cgil e nello Spi, e a Corniola, attraverso la Casa del Popolo, tutt'oggi continua a proporre iniziative e contribuisce a rendere viva un'intera frazione. Per questo amici, conoscenti, colleghi del sindacato e frequentatori della Casa del Popolo hanno voluto raccogliersi per qualche minuto per ringraziare la donna con fiori, regali e qualche parola al miele. Una dimostrazione collettiva di affetto per una donna che ha lasciato il segno in tante persone. Alla serata era presente anche l'assessore Barsottini che ha portato i saluti dell'Amministrazione Comunale.

