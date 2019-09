Elezioni Città Metropolitana, in corso le operazioni di voto in Palazzo Medici Riccardi e a Empoli

Sono in corso in Palazzo Medici Riccardi le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Le operazioni di voto sono cominciate stamani alle 8 e si concluderanno questa sera alle ore 20. Il Sindaco Dario Nardella ha votato questa mattina, intorno alle 9.30, dopo la partenza della manifestazione 'Corri la vita'. Un altro seggio è stato allestito ad Empoli presso la sede del Giudice di pace. I componenti del Consiglio metropolitano, 18 per la Città Metropolitana di Firenze, sono eletti con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze. Sono a loro volta eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze. Le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 8presso la "Sala Pistelli" di Palazzo Medici Riccardi.''

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

