Due fratelli belgi di 20 e 26 anni sono stati trovati morti in una camera di un hotel a Firenze, nei pressi della stazione. Da quanto si apprende stavano soggiornando in città in compagnia del padre e la madre di uno dei due, i quali alloggiavano però in un'altra stanza dello stesso albergo. Pare che sia stato proprio il padre a dare l'allarme dopo averli trovati morti nella stanza. Sul caso indaga la polziia che sta ascoltando i genitori.

