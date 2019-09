Grande successo per la cena di inizio stagione: oltre 450 i presenti tra atleti, istituzioni e tifosi

Oltre 450 persone sabato sera hanno riempito il PalaBetti per la serata che ha ufficialmente aperto la stagione 2019/2020.

Atleti, allenatori, dirigenti, famiglie, sponsor e istituzioni si sono riuniti per la tradizionale cena di inzio stagione durante la quale sono state presentate tutte le squadre gialloblu ai nastri di partenza, dalla C Gold fino al Minibasket, passando per il Settore Giovanile e le squadre senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino.

Presenti tanti degli sponsor che da anni sostengono con passione il lavoro e le iniziative promosse dall’Abc, così come l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Alessio Farlorni e dall’assessore allo sport Simone Bruchi, e il Comitato Regionale Fip, nella persona del presidente Simone Cardullo.

Ma accanto all’Abc di oggi, c’è stato spazio anche per ricordare chi ha contribuito alla nascita del basket a Castelfiorentino: uno su tutti Remo Parri, figura storica per l’Abc e non solo, ha emozionato tutto il pubblico presente.

Una serata, insomma, che tra conferme, nuovi arrivi e graditissimi ritorni, ha aperto ufficialmente, e nel migliore dei modi, la nuova stagione sportiva.

