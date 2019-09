Indagato per stalking il noto sommelier e ristoratore Giorgio Pinchiorri

Il celebre sommelier e ristoratore Giorgio Pinchiorri sarebbe indagato a Firenze per stalking ai danni di una sua dipendente. La donna avrebbe denunciato di essersi addirittura licenziata a seguito delle insistenti richieste del ristoratore. Per la Procura Pinchiorri avrebbe per circa 5 anni molestato la donna, una sommelier oggi 33enne, facendo appostamenti, con sms o telefonate. Pinchiorri sarebbe già stato denunciato, ma avrebbe continuato a seguire la donna. L'ultimo episodio è della notte tra giovedì e venerdì scorso. Da quanto si apprende le indagini sarebbero concluse e si attende il rinvio a giudizio.

