La Scotti non brilla a Vigarano: sconfitta 83-74

Ultima uscita amichevole della Scotti prima del debutto in campionato previsto per sabato prossimo alle 14 nell'opening day di Chianciano contro le campionesse d'Italia di Schio. Sul campo di Vigarano Mainarda, la squadra di Alessio Cioni ha perso 83-74 (20-20, 45-43, 69-57 i parziali) dopo una gara meno brillante rispetto alle utime uscite. <Siamo andate un po' peggio - spiega coach Cioni - forse abbiamo pagato un po' fisicamente i carichi di lavoro visto che abbiamo perso tutti i duelli a livello di intensità rispetto a Vigarano. Questo ci ha portato a perdere anche un po' troppi palloni ed a subire contropiede. A questo punto ci può stare, visto che molto dipende dal lavoro, e quindi non sono preoccupato perchè so che abbiamo il temperamento per reagire e quindi proseguiamo verso la gara di esordio di sabato prossimo con grande serenità. Tirando le somme di questo precampionato sono contento, siamo pronte a giocarcela questa salvezza, con umiltà ma anche con determinazione>.

Il tabellino del match:

Trimboli 9, Morris 6, Mathias 23, Stepanova 8, Ramo 5, Madonna 11, Narviciute 5, Manetti 7, Ruffini, Malquori, Mastrototaro. All. Cioni (ass. Cesaro, Ferradini, Giusti)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

