Rissa alla stazione di Castelfiorentino dopo festa non autorizzata

Una festa privata con numerosi stranieri nei pressi della stazione di Castelfiorentino, in un ristorante etnico, ha necessitato l'intervento delle forze dell'ordine nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre. La chiamata è giunta dopo una rissa partita proprio allo scalo ferroviario, dove sono state coinvolte persone allontanate proprio dalla festa. A darne notizia il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni che ha ricostruito l'evento con l'aiuto dei carabinieri della locale stazione. "La stragrande maggioranza dei presenti non è nemmeno residente in Castelfiorentino - spiega in un post il primo cittadino -. Inutile dire che per Castelfiorentino situazioni del genere sono inaccettabili. Saranno presi subito provvedimenti sul locale, circa il quale erano già arrivate segnalazioni di situazioni non consone al decoro del paese".

I COMMENTI

Tra i commenti giunge subito quello di Susi Giglioli, capogruppo Lega in Consiglio comunale, presente durante l'accaduto. Ha infatti documentato l'evento con queste parole e con le foto che di seguito riportiamo:

"Questa era Castelfiorentino stasera intorno alle 20,00. Sembra ci sia stata una festicciola a cui sono accorsi con ogni mezzo di trasporto, anche autobus persone di varia nazionalità. Una festa senza autorizzazione tanto è chiaro che ormai il permesso, il rispetto delle regole e di civile convivenza sono tutti particolari che non rientrano nei doveri dell’accoglienza.

Un paese letteralmente invaso in una domenica sera in cui qualche negozio era aperto e la gente andava e veniva dalla stazione pensando forse di aver sbagliato fermata.

Musica a tutto volume, bottiglie di super alcolici a tutti gli angoli di strada come se fosse coca cola. Tre volanti dei Carabinieri che hanno indossato anche il giubbino di protezione. Forze dell’ordine che chiedono quante sono le persone devono affrontare prima di intervenire.

Perché sono al corrente di queste cose? Perché ero lì e ho raccolto lo sgomento e anche la rabbia di molti. Non ho parlato della rissa perché c’è stata anche quella, quindi ho anche ridimensionato l’allarmismo.

Ora potete anche dirmi che la Lega strumentalizza, che ci siamo fatti tutti un bel film e che domani si scatteranno due foto a tre signore che fanno shopping è tutto si ridimensiona, ma tutti sapere che in realtà non è così e che servono provvedimenti seri e intransigenti a tutti i livelli perché qui siamo ogni giorno un passo avanti senza la possibilità di poter tornare indietro.

E quindi ognuno si chieda se veramente è questo che vuole per se stesso per i suoi figli e per il paese in cui vive.

Piena solidarietà alle forze dell’ordine che oggi sono state impegnate per ore a riportare ordine a una festa."

