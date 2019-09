Scontro auto e moto a Sant'Angelo a Lecore: muore un 53enne, gravissima una donna

Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente a Sant'Angelo a Lecore, al confine tra i comuni di Signa e Campi Bisenzio, questa mattina intorno alle ore 10. Il centauro, 53 anni di Quarrata, è morto sul colpo, mentre la donna che era con lui, 52 anni, sarebbe in gravissime condizioni ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi. La moto a seguito dell'impatto ha preso addirittura fuoco. L'incidente sarebbe avvenuto in via Pistoiese per cause ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione pare che l'auto, per scansare un ciclista, si sia scontrata con la moto, quest'ultima è stata scaraventata contro il guardrail finendo poi fuori strada. Il ciclista, un 76enne e il conducente dell'auto, un 26enne, sono stati denunciati a piede libero per il reato omicidio stradale. Anche loro sono rimasti feriti, ma non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco.

