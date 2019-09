Tenta di rubare borsa in un locale, ma l'addetto alla sicurezza lo ferma: denunciato 20enne

Ha rubato in una borsa in un locale di viale Michelangelo a Firenze,ma un addetto alla sicurezza lo ha visto e lo ha fermato. L'uomo, un 20enne di origine tunisina, è stato quindi denunciato dalla polizia per furto aggravato. L'addetto ha visto mentre il ragazzo rovistava nella borsa, quindi lo ha condotto nella camera di sicurezza dove poco dopo la proprietaria ha denunciato al sparizione della stessa. Il giovane ha ammesso, alla presenza dei poliziotti intervenuti sul posto, di aver prelevato il denaro poi riconsegnato alla vittima.

