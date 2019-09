Un fiume rosa invade Firenze per 'Corri la Vita'

Una grande festa per la XVII edizione di CORRI LA VITA, la manifestazione che promuove la raccolta di fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno. Migliaia di persone hanno ‘invaso’ il capoluogo fiorentino, superando il record di presenze dello scorso anno (furono 35.900). Le cifre ufficiali verranno presentate martedì 1° ottobre alle ore 18.30 nello showroom di Devon&Devon .

Tantissimi gli ospiti intervenuti sul palco in piazza Vittorio Veneto insieme a Giovanni Minoli, starter di quest’anno, e la conduttrice Eva Edili, tra cui Luca Calvani, Melissa Satta, Alia Guagni ed i Dirotta su Cuba.

“Sono commossa, ma non stupita, dalla generosità di fiorentini e non solo - commenta Bona Frescobaldi, presidente di CORRI LA VITA Onlus – e vorrei ringraziare di persona ognuno di loro per il sostegno che ci danno. Siamo tutti molto orgogliosi di quello che riusciamo ad organizzare ogni settembre da diciassette anni”.



I migliori risultati della manifestazione non agonistica in ordine di arrivo:

1 - Hodan Mohamed

2 - Caterina Ferretti

3 - Elena Canuto

1 - Massimo Mei

2 - Abdellah Dachune

3 - Emanuele Ghergut

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze