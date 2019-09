Big Event 2019 Firenze, pulire il mondo insieme per un futuro migliore

Mercoledì 2 ottobre, mattina e pomeriggio, i fiorentini vedranno sciamare gruppi di ragazzi americani in varie parti della città i quali, indossando una maglietta gialla con il logo Florence Big Event 2019, ripuliranno vari quartieri fiorentini da cartacce e piccoli rifiuti, tra cui soprattutto gli onnipresenti mozziconi di sigaretta, e dagli adesivi (sticker) che tappezzano ormai ovunque pali, lampioni, muri, centraline, segnali stradali ecc. Tanta dell’aria trasandata e sporca che hanno molti spazi pubblici come strade, ponti, piazze, parchi è dovuta proprio alla presenza di questi sticker e dei mozziconi di sigaretta. Sarà una conquista della città in giallo! Una sorta di invasione pacifica: armati di scope, palette, sacchetti, spruzzini e spatole, i ragazzi si daranno da fare per alcune ore, e ciascun gruppo lavorerà in un settore specifico della città.

Dunque, mercoledì 2 ottobre 2019, gli studenti americani sciameranno sulla città nei seguenti luoghi e orari:

MATTINA

Fairfield University , 20 partecipanti, Murate & Sant’Ambrogio, ore 10-13

Lorenzo de Medici + API , 15 partecipanti, Piazza San Lorenzo & Piazza del Mercato Centrale, ore 10-13

POMERIGGIO

ISI Florence , 10 partecipanti, Biblioteca Nazionale e dintorni, ore 14-17

Accent , 13 partecipanti, Piazza S. Spirito, Piazza Tasso & Via della Chiesa, ore 14-17

Florence University of the Arts , 12 partecipanti, Cascine, ore 14-17

Lipscomb , 35 partecipanti, Piazza Santo Spirito, Lungarno Soderini and Via Pisana until Porta S. Frediano, ore 14-17

Florida State University , 93 partecipanti, Via de’ Neri, Lungarno della Zecca Vecchia, Borgo Albizi, ore 14-17

James Madison University + AVM , 45 partecipanti, Piazza Santo Spirito, Borgo San Frediano, ore 14-17

Lorenzo de Medici+ API , 15 participanti, from Piazza San Lorenzo to Piazza del Mercato Centrale, adjacent streets, ore 14-17

L’iniziativa, che si inserisce nelle celebrazioni per il bicentenario della presenza diplomatica statunitense a Firenze indette dal Consolato USA, si colloca ormai in una consolidata tradizione di volontariato da parte degli studenti delle università americane in città (#insieme200 #together200). Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Benjamin V. Wohlauer, evidenzia l’importanza e la continuità storica della collaborazione tra statunitensi e toscani: “Il nostro duecentesimo anniversario fa emergere un messaggio importantissimo: la nostra presenza diplomatica qui in Toscana non avrebbe potuto essere così fiorente per tanto tempo, senza i numerosi e forti legami individuali creati fra americani e toscani. Sin dall’alluvione del 1966 e tutt’oggi, gli studenti americani hanno contribuito alla creazione di migliaia di legami personali, ripagando con costanza ed entusiasmo le comunità che li hanno accolti”.

Caterina Paolucci, direttrice della James Madison University: “La partecipazione da parte dei programmi americani alle attività di volontariato locali già una tradizione. Tutti i 40 programmi USA a Firenze offrono agli studenti la possibilità di prendere parte ad attivita’ filantropiche e di raccolta fondi per innumerevoli cause benefiche. Molti nostri studenti ad esempio partecipano ormai da anni a Corri La Vita, che è entrata di fatto è a far parte stabilmente delle nostre attività extracurricolari. Le università propongono inoltre agli studenti collaborazioni con gli Angeli del Bello, Angeli della Città, Associazione Via Maggio e tante altre realtà commendevoli della vita fiorentina. I nostri studenti, che tanto desiderano inserirsi nella vita vera della città, ci vengono spesso a chiedere di poter fare attività di volontariato durante il loro soggiorno di studio a Firenze: la città dà loro infiniti stimoli e loro vogliono contribuire a preservarne la bellezza e aiutarne gli abitanti meno fortunati. E’ il loro modo per dire grazie!”

Nel solco delle passate edizioni del Big Event, realizzato sin dal 2014 dalla James Madison University con l’Associazione Via Maggio (AVM) nel quartiere di Santo Spirito, con interventi principalmente sui vandalismi murali, anche quest’anno in parallelo alle attività dei ragazzi americani si svolgeranno altre ripuliture più complesse, che necessitano di professionisti e tecnici specializzati. E’ il caso del tecnico Luca Dilaghi della Cooperativa Il Giglio, e della Ditta IBIX di Bologna che affiancheranno i volontari di AVM nella ripulitura dell’argine dell’Arno sotto il Ponte Santa Trinita, già ripulito qualche settimana fa e di nuovo sfregiato, così come le antiche pietre di Borgo San Jacopo, nuovamente violate da imbrattatori seriali.

Quando: Mercoledì 2 ottobre 2019 – mattina e pomeriggio ore 10:00-13:00 e 14:00-17:00

Chi : Università statunitensi di Firenze

Patrocinio : Consolato USA

Ritrovi : mattino e pomeriggio in varie parti della città a seconda delle zone di intervento di ogni scuola (si veda qui sotto)

Ore 14 ritrovo di alcuni gruppi sul sagrato della Basilica di Santo Spirito

Fonte: Consolato USA Firenze

Tutte le notizie di Firenze